30.10.2025

Смотреть онлайн Сакраменто Кингз - Чикаго Буллз 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Сакраменто КингзЧикаго Буллз . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Юнайтед Центр.

МСК, Арена: Юнайтед Центр
НБА
Сакраменто Кингз
Завершен
33:36 31:26 27:39 22:25
113 : 126
30 октября 2025
Чикаго Буллз
Превью матча Сакраменто Кингз — Чикаго Буллз

Команда Сакраменто Кингз в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Чикаго Буллз, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Сакраменто Кингз, в том матче победу одержали хозяева.

Сакраменто Кингз Сакраменто Кингз
17
Германия
Деннис Шредер
8
США
Зак ЛаВин
10
США
Демар ДеРозан
18
США
Расселл Уэстбрук
11
Литва
Домантас Сабонис
Тренер
США
Даг Кристи
Чикаго Буллз Чикаго Буллз
14
США
Matas Buzelis
30
США
Tre Jones
35
США
Isaac Okoro
9
Швейцария
Никола Вучевич
3
Австралия
Josh Giddey
Тренер
США
Billy Donovan

История последних встреч

Сакраменто Кингз
Сакраменто Кингз
Чикаго Буллз
Сакраменто Кингз
1 победа
0 побед
100%
0%
13.07.2025
Сакраменто Кингз
Сакраменто Кингз
109:92
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
36
35
3-х очк. попадания
7
14
Реализовано штрафных
20
14
% реализации штрафных
76.9
77.8
Кол-во реализованных бросков
63
63
Комментарии к матчу
