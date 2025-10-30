Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : Сакраменто Кингз — Чикаго Буллз . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Юнайтед Центр .

Превью матча Сакраменто Кингз — Чикаго Буллз

Команда Сакраменто Кингз в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Чикаго Буллз, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Сакраменто Кингз, в том матче победу одержали хозяева.