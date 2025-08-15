15.08.2025
Смотреть онлайн Тим Арканзас - Касерес 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: Тим Арканзас — Касерес . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
26:16 20:16 15:16 27:10
88 : 58
15 августа 2025
Превью матча Тим Арканзас — Касерес
История последних встреч
Тим Арканзас
Касерес
1 победа
0 побед
100%
0%
24.08.2025
Касерес
79:111
Тим Арканзас
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
20
3-х очк. попадания
8
3
Реализовано штрафных
18
9
Кол-во реализованных бросков
49
32
