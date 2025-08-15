Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Тим Арканзас - Касерес 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами по баскетболу: Тим АрканзасКасерес . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Тим Арканзас
Завершен
26:16 20:16 15:16 27:10
88 : 58
15 августа 2025
Касерес
Смотреть онлайн
Превью матча Тим Арканзас — Касерес

История последних встреч

Тим Арканзас
Тим Арканзас
Касерес
Тим Арканзас
1 победа
0 побед
100%
0%
24.08.2025
Касерес
Касерес
79:111
Тим Арканзас
Тим Арканзас
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
20
3-х очк. попадания
8
3
Реализовано штрафных
18
9
Кол-во реализованных бросков
49
32
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
