Смотреть онлайн ЦСКА Москва - Уралмаш Екатеринбург 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ: ЦСКА Москва — Уралмаш Екатеринбург . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Универсальный спортивный комплекс ЦСКА.
29:20 24:16 21:14 21:22
Превью матча ЦСКА Москва — Уралмаш Екатеринбург
Команда ЦСКА Москва в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Уралмаш Екатеринбург, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.