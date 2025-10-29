Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ

Превью матча ЦСКА Москва — Уралмаш Екатеринбург

Команда ЦСКА Москва в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Уралмаш Екатеринбург, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.