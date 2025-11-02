Смотреть онлайн Нижний Новгород - Уникс 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ: Нижний Новгород — Уникс . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на арене Trade Union Sport Palace.
Превью матча Нижний Новгород — Уникс
Команда Нижний Новгород в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Уникс, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.