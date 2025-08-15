15.08.2025
Смотреть онлайн Tong Whye - Xin Hua Novu Blaze 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — NBL, Division 1: Tong Whye — Xin Hua Novu Blaze . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:15 по московскому времени .
МСК
NBL, Division 1
Завершен
21:25 11:27 27:13 11:17
70 : 82
15 августа 2025
Превью матча Tong Whye — Xin Hua Novu Blaze
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
23
3-х очк. попадания
8
8
Реализовано штрафных
12
12
% реализации штрафных
54.5
80
Комментарии к матчу