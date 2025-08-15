15.08.2025
Смотреть онлайн Пампанга Лантернс - Quezon City 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - МПБЛ. Баскетбол: Пампанга Лантернс — Quezon City . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - МПБЛ. Баскетбол
Завершен
24:9 25:24 19:20 22:20
24:9 25:24 19:20 22:20
90 : 73
15 августа 2025
Превью матча Пампанга Лантернс — Quezon City
Статистика матча
2-х очк. попадания
32
18
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
8
16
% реализации штрафных
30.8
59.3
Комментарии к матчу