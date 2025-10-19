Смотреть онлайн Шибеник - Medvescak (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия. A1 - Женщины. Баскетбол: Шибеник — Medvescak (W), 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Sportska dvorana Baldekin.
21:18 26:13 26:15 26:16
Превью матча Шибеник — Medvescak (W)
Команда Шибеник в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.