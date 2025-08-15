Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Марикина Шумастерс - Batangas City Tanduay Athletics 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныФилиппины - МПБЛ. Баскетбол: Марикина ШумастерсBatangas City Tanduay Athletics . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Филиппины - МПБЛ. Баскетбол
Марикина Шумастерс
Завершен
16:24 14:23 31:30 27:31
88 : 108
15 августа 2025
Batangas City Tanduay Athletics
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Марикина Шумастерс — Batangas City Tanduay Athletics

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
30
3-х очк. попадания
14
8
Реализовано штрафных
17
24
% реализации штрафных
70.8
80
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
ЦСКА ЦСКА
12 Февраля
19:30
AK Барс AK Барс
Торпедо Торпедо
12 Февраля
19:00
Нефтехимик Нефтехимик
ХК Сочи ХК Сочи
12 Февраля
19:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Барселона Барселона
12 Февраля
23:00
Брентфорд Брентфорд
Арсенал Арсенал
12 Февраля
23:00
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
Северсталь Северсталь
12 Февраля
19:30
Локо U20 Локо U20
МХК Спартак МХК Спартак
12 Февраля
18:30
ХК Рязань ХК Рязань
Кристалл Кристалл
12 Февраля
19:00
Олимпиакос Олимпиакос
Црвена Звезда Црвена Звезда
12 Февраля
22:15
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
Виртус Болонья Виртус Болонья
12 Февраля
20:30