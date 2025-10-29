Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Зенит - Парма Пермь 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияЧемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ: ЗенитПарма Пермь . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на арене Юбилейный Спортивный комплекс.

МСК, Арена: Юбилейный Спортивный комплекс
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Зенит
Завершен
24:18 24:18 13:22 21:21
82 : 79
29 октября 2025
Парма Пермь
Превью матча Зенит — Парма Пермь

Команда Зенит в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Парма Пермь, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
20
3-х очк. попадания
11
10
Реализовано штрафных
17
9
Кол-во реализованных бросков
44
39
Комментарии к матчу
