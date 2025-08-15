15.08.2025
Смотреть онлайн Canada U23 Women - Texas Longhorns USA U23 Women 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U23 International Women: Canada U23 Women — Texas Longhorns USA U23 Women . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
U23 International Women
Завершен
16:24 19:19 10:14 16:13
16:24 19:19 10:14 16:13
61 : 70
15 августа 2025
Превью матча Canada U23 Women — Texas Longhorns USA U23 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
19
3-х очк. попадания
3
4
Реализовано штрафных
16
20
% реализации штрафных
64
74.1
Комментарии к матчу