15.08.2025
Смотреть онлайн Никарагуа - Багамские Острова 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Международные товарищеские матчи по баскетболу: Никарагуа — Багамские Острова . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Международные товарищеские матчи по баскетболу
Завершен
8:25 14:19 25:35 9:16
56 : 95
15 августа 2025
Превью матча Никарагуа — Багамские Острова
История последних встреч
Никарагуа
Багамские Острова
0 побед
1 победа
0%
100%
17.08.2025
Никарагуа
77:95
Багамские Острова
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
22
3-х очк. попадания
5
14
Реализовано штрафных
7
9
% реализации штрафных
58.3
64.3
Комментарии к матчу