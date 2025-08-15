15.08.2025
Смотреть онлайн Carolina 3x3 - Jurmala 3x3 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур: Carolina 3x3 — Jurmala 3x3 . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
ФИБА 3x3 Мировой тур
Завершен
21:10
21:10
21 : 10
15 августа 2025
Превью матча Carolina 3x3 — Jurmala 3x3
Статистика матча
2-х очк. попадания
6
1
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
2
3
% реализации штрафных
66.7
60
Комментарии к матчу