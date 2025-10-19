Смотреть онлайн Невежис - Шяуляй 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Чемпионат Литвы по баскетболу. ЛКЛ: Невежис — Шяуляй . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:10 по московскому времени и пройдет на арене Kedainiai Sports School.
Превью матча Невежис — Шяуляй
Команда Невежис в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда Шяуляй, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Шяуляй, в том матче победу одержали хозяева.