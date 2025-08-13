Смотреть онлайн Ningxia - China Locomotive Sports Association 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Games: Ningxia — China Locomotive Sports Association . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
Превью матча Ningxia — China Locomotive Sports Association
Команда Ningxia в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда China Locomotive Sports Association, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.