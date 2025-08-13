13.08.2025
Смотреть онлайн Kazakhstan 3x3 U23 Women - Malaysia 3x3 U23 Women 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: Kazakhstan 3x3 U23 Women — Malaysia 3x3 U23 Women . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:10 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League Women
Отменен
11:18
11:18
11 : 18
13 августа 2025
Превью матча Kazakhstan 3x3 U23 Women — Malaysia 3x3 U23 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
1
3
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
1
1
% реализации штрафных
33.3
33.3
Комментарии к матчу