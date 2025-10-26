Превью матча Нептунас — Йонавос Синтек Йонава

Команда Нептунас в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Йонавос Синтек Йонава, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 мая 2025 на поле команды Йонавос Синтек Йонава, в том матче победу одержали гостьи.