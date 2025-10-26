Смотреть онлайн Нептунас - Йонавос Синтек Йонава 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Чемпионат Литвы по баскетболу. ЛКЛ: Нептунас — Йонавос Синтек Йонава . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:10 по московскому времени и пройдет на арене Svyturio Arena.
32:26 20:36 39:27 25:24
Превью матча Нептунас — Йонавос Синтек Йонава
Команда Нептунас в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Йонавос Синтек Йонава, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 мая 2025 на поле команды Йонавос Синтек Йонава, в том матче победу одержали гостьи.