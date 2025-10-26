Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Нептунас - Йонавос Синтек Йонава 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛитваЧемпионат Литвы по баскетболу. ЛКЛ: НептунасЙонавос Синтек Йонава . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:10 по московскому времени и пройдет на арене Svyturio Arena.

МСК, Арена: Svyturio Arena
Чемпионат Литвы по баскетболу. ЛКЛ
Нептунас
Завершен
32:26 20:36 39:27 25:24
117 : 113
26 октября 2025
Йонавос Синтек Йонава
Смотреть онлайн
Превью матча Нептунас — Йонавос Синтек Йонава

Команда Нептунас в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Йонавос Синтек Йонава, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 мая 2025 на поле команды Йонавос Синтек Йонава, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Нептунас
Нептунас
Йонавос Синтек Йонава
Нептунас
1 победа
0 побед
100%
0%
20.05.2025
Йонавос Синтек Йонава
Йонавос Синтек Йонава
93:98
Нептунас
Нептунас
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
31
31
3-х очк. попадания
9
12
Реализовано штрафных
27
15
% реализации штрафных
75
88.2
