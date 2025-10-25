Смотреть онлайн Витас Вильнюс - Шяуляй 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Чемпионат Литвы по баскетболу. ЛКЛ: Витас Вильнюс — Шяуляй . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Siemens Arena.
32:24 25:21 21:21 16:13
Превью матча Витас Вильнюс — Шяуляй
Команда Витас Вильнюс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Шяуляй, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Шяуляй, в том матче победу одержали гостьи.