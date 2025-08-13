Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.08.2025

Смотреть онлайн Япония 3x3 23 (жен) - Iran 3x3 U23 Women 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: Япония 3x3 23 (жен)Iran 3x3 U23 Women . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:20 по московскому времени .

МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League Women
Япония 3x3 23 (жен)
Отменен
20:7
21 : 8
13 августа 2025
Iran 3x3 U23 Women
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Япония 3x3 23 (жен) — Iran 3x3 U23 Women

Статистика матча

2-х очк. попадания
4
0
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
6
1
% реализации штрафных
75
100
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Барыс Барыс
СКА СКА
12 Февраля
17:30
Спартак Спартак
ЦСКА ЦСКА
12 Февраля
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Локомотив Локомотив
12 Февраля
19:10
Сибирь Сибирь
Лада Лада
12 Февраля
15:30
AK Барс AK Барс
Торпедо Торпедо
12 Февраля
19:00
Нефтехимик Нефтехимик
ХК Сочи ХК Сочи
12 Февраля
19:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Барселона Барселона
12 Февраля
23:00
ХК Югра ХК Югра
Буран Воронеж Буран Воронеж
12 Февраля
17:00
Брентфорд Брентфорд
Арсенал Арсенал
12 Февраля
23:00
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
Северсталь Северсталь
12 Февраля
19:30