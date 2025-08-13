13.08.2025
Смотреть онлайн Япония 3x3 23 (жен) - Iran 3x3 U23 Women 13.08.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: Япония 3x3 23 (жен) — Iran 3x3 U23 Women . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:20 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League Women
Отменен
20:7
20:7
21 : 8
13 августа 2025
Превью матча Япония 3x3 23 (жен) — Iran 3x3 U23 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
4
0
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
6
1
% реализации штрафных
75
100
Комментарии к матчу