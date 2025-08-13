Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Games : Sichuan — Ляонин Флаин Леопардс . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .

Превью матча Sichuan — Ляонин Флаин Леопардс

Команда Sichuan в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Ляонин Флаин Леопардс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Sichuan, в том матче победу одержали хозяева.