

13.08.2025

Смотреть онлайн Sichuan - Ляонин Флаин Леопардс 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайChina National Games: SichuanЛяонин Флаин Леопардс . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .

МСК
China National Games
Sichuan
Завершен
4:10 20:19 26:20 28:16
78 : 65
13 августа 2025
Ляонин Флаин Леопардс
Смотреть онлайн
Превью матча Sichuan — Ляонин Флаин Леопардс

Команда Sichuan в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Ляонин Флаин Леопардс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Sichuan, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Sichuan
Sichuan
Ляонин Флаин Леопардс
Sichuan
1 победа
0 побед
100%
0%
12.11.2025
Sichuan
Sichuan
81:60
Ляонин Флаин Леопардс
Ляонин Флаин Леопардс

Комментарии к матчу

