Смотреть онлайн Jiangsu - Xinjiang Production And Construction Corps 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Games: Jiangsu — Xinjiang Production And Construction Corps . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
27:5 32:19 16:19 19:26
Превью матча Jiangsu — Xinjiang Production And Construction Corps
Команда Jiangsu в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Xinjiang Production And Construction Corps, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.