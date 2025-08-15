15.08.2025
Смотреть онлайн Scarborough Shooting Stars - Montreal Alliance 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada EBL: Scarborough Shooting Stars — Montreal Alliance, 619 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 619 тур
Canada EBL
Завершен
22:14 25:24 23:20 22:28
22:14 25:24 23:20 22:28
92 : 86
15 августа 2025
Превью матча Scarborough Shooting Stars — Montreal Alliance
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
22
3-х очк. попадания
16
9
Реализовано штрафных
8
15
% реализации штрафных
61.5
62.5
Комментарии к матчу