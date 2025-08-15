Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Southern District Spartans Women - Логан Тандер - Женщины 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияБаскетбол. Австралия. NBL1 Север. Женщины: Southern District Spartans WomenЛоган Тандер - Женщины, 1 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на арене Rowland Cowan Stadium.

МСК, 1 тур, Арена: Rowland Cowan Stadium
Баскетбол. Австралия. NBL1 Север. Женщины
Southern District Spartans Women
Завершен
33:20 20:15 21:14 13:20
87 : 69
15 августа 2025
Логан Тандер - Женщины
Смотреть онлайн
Превью матча Southern District Spartans Women — Логан Тандер - Женщины

Команда Southern District Spartans Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Логан Тандер - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Southern District Spartans Women, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Southern District Spartans Women
Southern District Spartans Women
Логан Тандер - Женщины
Southern District Spartans Women
0 побед
1 победа
0%
100%
17.08.2025
Southern District Spartans Women
Southern District Spartans Women
76:78
Логан Тандер - Женщины
Логан Тандер - Женщины
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
31
21
3-х очк. попадания
4
5
Реализовано штрафных
13
12
% реализации штрафных
50
92.3
Кол-во реализованных бросков
48
38
