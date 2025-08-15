Смотреть онлайн Southern District Spartans Women - Логан Тандер - Женщины 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия. NBL1 Север. Женщины: Southern District Spartans Women — Логан Тандер - Женщины, 1 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на арене Rowland Cowan Stadium.
33:20 20:15 21:14 13:20
Превью матча Southern District Spartans Women — Логан Тандер - Женщины
Команда Southern District Spartans Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Логан Тандер - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Southern District Spartans Women, в том матче победу одержали гостьи.