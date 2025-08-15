Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Брисбен Кэпиталс - Саузерн Дистрикт Спартанс 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Баскетбол. Австралия NBL1 Север: Брисбен КэпиталсСаузерн Дистрикт Спартанс, 1 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на арене Auchenflower Stadium.

МСК, 1 тур, Арена: Auchenflower Stadium
Баскетбол. Австралия NBL1 Север
Брисбен Кэпиталс
Завершен
17:14 20:20 23:19 18:37
78 : 90
15 августа 2025
Саузерн Дистрикт Спартанс
Смотреть онлайн
Превью матча Брисбен Кэпиталс — Саузерн Дистрикт Спартанс

Команда Брисбен Кэпиталс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Саузерн Дистрикт Спартанс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды Брисбен Кэпиталс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Брисбен Кэпиталс
Брисбен Кэпиталс
Саузерн Дистрикт Спартанс
Брисбен Кэпиталс
0 побед
1 победа
0%
100%
16.08.2025
Брисбен Кэпиталс
Брисбен Кэпиталс
88:93
Саузерн Дистрикт Спартанс
Саузерн Дистрикт Спартанс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
24
3-х очк. попадания
5
9
Реализовано штрафных
17
15
% реализации штрафных
77.3
55.6
Кол-во реализованных бросков
45
48
Комментарии к матчу
