Смотреть онлайн Брисбен Кэпиталс - Саузерн Дистрикт Спартанс 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Баскетбол. Австралия NBL1 Север: Брисбен Кэпиталс — Саузерн Дистрикт Спартанс, 1 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на арене Auchenflower Stadium.
17:14 20:20 23:19 18:37
Превью матча Брисбен Кэпиталс — Саузерн Дистрикт Спартанс
Команда Брисбен Кэпиталс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Саузерн Дистрикт Спартанс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды Брисбен Кэпиталс, в том матче победу одержали гостьи.