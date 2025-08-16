16.08.2025
Смотреть онлайн Маккиннон Кугарс - Bulleen Boomers 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Big V, Women (Victorian State Championship) Баскетбол: Маккиннон Кугарс — Bulleen Boomers, 15 тур . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на арене GESAC.
МСК, 15 тур, Арена: GESAC
Австралия. Big V, Women (Victorian State Championship) Баскетбол
Завершен
19:23 11:16 18:19 20:23
19:23 11:16 18:19 20:23
68 : 81
16 августа 2025
Превью матча Маккиннон Кугарс — Bulleen Boomers
Комментарии к матчу