Смотреть онлайн КК Босна - Сэдэвита Олимпия 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Адриатическая лига: КК Босна — Сэдэвита Олимпия, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Mirza Delibasic Hall.
14:20 27:19 27:16 19:32 5:9
Превью матча КК Босна — Сэдэвита Олимпия
Команда КК Босна в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Сэдэвита Олимпия, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.