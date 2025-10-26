Смотреть онлайн Uni Gyor (W) - Сескард (Ж) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия. Дивизион А. Женщины. Баскетбол: Uni Gyor (W) — Сескард (Ж), 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Egyetemi Csarnok.
17:24 19:17 21:22 16:23
Превью матча Uni Gyor (W) — Сескард (Ж)
Команда Uni Gyor (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Сескард (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение.