Превью матча Uni Gyor (W) — Сескард (Ж)

Команда Uni Gyor (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Сескард (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение.