Превью матча Атомерому — Залакерамия-ЗТЕ КК

Команда Атомерому в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Залакерамия-ЗТЕ КК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Залакерамия-ЗТЕ КК, в том матче победу одержали гостьи.