Смотреть онлайн Атомерому - Залакерамия-ЗТЕ КК 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Чемпионат Венгрии по баскетболу. НБ I А: Атомерому — Залакерамия-ЗТЕ КК, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене ASE Sports Hall.
38:20 17:15 34:16 26:25
Превью матча Атомерому — Залакерамия-ЗТЕ КК
Команда Атомерому в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Залакерамия-ЗТЕ КК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Залакерамия-ЗТЕ КК, в том матче победу одержали гостьи.