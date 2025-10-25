Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Атомерому - Залакерамия-ЗТЕ КК 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияЧемпионат Венгрии по баскетболу. НБ I А: АтомеромуЗалакерамия-ЗТЕ КК, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене ASE Sports Hall.

МСК, 5 тур, Арена: ASE Sports Hall
Чемпионат Венгрии по баскетболу. НБ I А
Атомерому
Завершен
38:20 17:15 34:16 26:25
115 : 76
25 октября 2025
Залакерамия-ЗТЕ КК
Превью матча Атомерому — Залакерамия-ЗТЕ КК

Команда Атомерому в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Залакерамия-ЗТЕ КК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Залакерамия-ЗТЕ КК, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Атомерому
Атомерому
Залакерамия-ЗТЕ КК
Атомерому
2 побед
0 побед
100%
0%
26.05.2025
Залакерамия-ЗТЕ КК
Залакерамия-ЗТЕ КК
79:89
Атомерому
Атомерому
Обзор
23.05.2025
Атомерому
Атомерому
82:66
Залакерамия-ЗТЕ КК
Залакерамия-ЗТЕ КК
Обзор
Игры 5 тур
25.10.2025
Атомерому
115:76
Залакерамия-ЗТЕ КК
Завершен
24.10.2025
КТЕ-Дуна Асфальт
77:72
Nka Pecs
Завершен
24.10.2025
Сольнок
85:68
Будапешт Гонвед СЕ
Завершен
