15.08.2025
Смотреть онлайн Джеральдтон Баккэнирс - Голдфилд Джайентс 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия. NBL1 West: Джеральдтон Баккэнирс — Голдфилд Джайентс, 2 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на арене Activewest Stadium.
МСК, 2 тур, Арена: Activewest Stadium
Баскетбол. Австралия. NBL1 West
Завершен
18:19 30:14 24:17 21:20
18:19 30:14 24:17 21:20
93 : 70
15 августа 2025
Превью матча Джеральдтон Баккэнирс — Голдфилд Джайентс
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
19
3-х очк. попадания
13
8
Реализовано штрафных
10
8
% реализации штрафных
90.9
88.9
Кол-во реализованных бросков
45
35
Комментарии к матчу