15.08.2025
Смотреть онлайн Бэйджин Дакс - Мельбурн Тайгерс 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: Бэйджин Дакс — Мельбурн Тайгерс . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на арене Cadillac Arena.
МСК, Арена: Cadillac Arena
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
28:23 21:19 21:17 20:25
28:23 21:19 21:17 20:25
90 : 84
15 августа 2025
Превью матча Бэйджин Дакс — Мельбурн Тайгерс
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
18
3-х очк. попадания
9
9
Реализовано штрафных
14
21
Кол-во реализованных бросков
48
48
Комментарии к матчу