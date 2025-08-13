13.08.2025
Смотреть онлайн Сувон КТ Соникбум - Zavkhan Brothers 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: Сувон КТ Соникбум — Zavkhan Brothers . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени и пройдет на арене Sajik Arena.
МСК, Арена: Sajik Arena
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
32:17 27:15 24:19 27:14
32:17 27:15 24:19 27:14
110 : 65
13 августа 2025
Превью матча Сувон КТ Соникбум — Zavkhan Brothers
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
18
3-х очк. попадания
17
7
Реализовано штрафных
16
8
% реализации штрафных
53.3
61.5
Кол-во реализованных бросков
54
32
Комментарии к матчу