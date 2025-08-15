15.08.2025
Смотреть онлайн Национальный Тайваньский спортивный университет - Fu Jen Catholic Uni 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: Национальный Тайваньский спортивный университет — Fu Jen Catholic Uni . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
17:20 18:21 20:19 26:12
17:20 18:21 20:19 26:12
81 : 72
15 августа 2025
Превью матча Национальный Тайваньский спортивный университет — Fu Jen Catholic Uni
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
16
3-х очк. попадания
8
10
Реализовано штрафных
5
10
% реализации штрафных
71.4
66.7
Кол-во реализованных бросков
39
36
