25.10.2025

Смотреть онлайн Хейделберг - С.Оливер Вюрцбург 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по баскетболу. ББЛ: ХейделбергС.Оливер Вюрцбург, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене SNP Dome.

МСК, 5 тур, Арена: SNP Dome
Чемпионат Германии по баскетболу. ББЛ
Хейделберг
Завершен
25:16 19:18 25:6 16:11
85 : 51
25 октября 2025
С.Оливер Вюрцбург
Смотреть онлайн
Превью матча Хейделберг — С.Оливер Вюрцбург

Команда Хейделберг в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда С.Оливер Вюрцбург, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.

Хейделберг Хейделберг
3
США
Kevin McClain
20
США
Michael Weathers
США
Marcus Weathers
7
Сербия
Dusan Neskovic
12
США
Osun Osunniyi
С.Оливер Вюрцбург С.Оливер Вюрцбург
22
США
Johnathan Stove
10
США
Davion Mintz
19
Германия
Christian Skladanowski
27
Германия
Eddy Edigin
11
США
Brae Ivey

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
14
3-х очк. попадания
12
3
Реализовано штрафных
13
14
% реализации штрафных
76.5
73.7
Кол-во реализованных бросков
42
31
Игры 5 тур
26.10.2025
Людвигсбург
90:81
Ratiopharm Ulm
Завершен
26.10.2025
Альба Берлин
67:61
Бавария Мюнхен
Завершен
26.10.2025
Брауншвейг
92:71
Росток Зеавольфес
Завершен
26.10.2025
Брозе Бамберг
96:82
Хемниц 99
Завершен
25.10.2025
Хейделберг
85:51
С.Оливер Вюрцбург
Завершен
25.10.2025
Раста
70:76
Телеком Баскетс Бонн
Завершен
24.10.2025
Олденбург
108:85
ТББ Трир
Завершен
