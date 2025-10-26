Смотреть онлайн Брозе Бамберг - Хемниц 99 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по баскетболу. ББЛ: Брозе Бамберг — Хемниц 99, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на арене Brose Arena.
26:19 18:31 28:9 24:23
Превью матча Брозе Бамберг — Хемниц 99
Команда Брозе Бамберг в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Хемниц 99, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.