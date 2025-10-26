Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Брозе Бамберг - Хемниц 99 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по баскетболу. ББЛ: Брозе БамбергХемниц 99, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на арене Brose Arena.

МСК, 5 тур, Арена: Brose Arena
Чемпионат Германии по баскетболу. ББЛ
Брозе Бамберг
Завершен
26:19 18:31 28:9 24:23
96 : 82
26 октября 2025
Хемниц 99
Превью матча Брозе Бамберг — Хемниц 99

Команда Брозе Бамберг в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Хемниц 99, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.

Брозе Бамберг Брозе Бамберг
8
США
Demarcus Demonia
24
США
Cobe Williams
11
Чехия
Richard Balint
2
США
Ibi Watson-Boye
35
США
EJ Onu
Хемниц 99 Хемниц 99
91
Болгария
Yordan Minchev
15
США
Ty Brewer
5
США
Corey Davis
2
США
Nike Sibande
12
Мали
Amadou Sow

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
20
3-х очк. попадания
9
9
Реализовано штрафных
15
12
% реализации штрафных
83.3
66.7
Кол-во реализованных бросков
51
42
Игры 5 тур
26.10.2025
Людвигсбург
90:81
Ratiopharm Ulm
Завершен
26.10.2025
Альба Берлин
67:61
Бавария Мюнхен
Завершен
26.10.2025
Брауншвейг
92:71
Росток Зеавольфес
Завершен
26.10.2025
Брозе Бамберг
96:82
Хемниц 99
Завершен
25.10.2025
Хейделберг
85:51
С.Оливер Вюрцбург
Завершен
25.10.2025
Раста
70:76
Телеком Баскетс Бонн
Завершен
24.10.2025
Олденбург
108:85
ТББ Трир
Завершен
