Смотреть онлайн Людвигсбург - Ratiopharm Ulm 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по баскетболу. ББЛ: Людвигсбург — Ratiopharm Ulm, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Arena Ludwigsburg.
23:16 24:21 23:26 20:18
Превью матча Людвигсбург — Ratiopharm Ulm
Команда Людвигсбург в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Ratiopharm Ulm, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.