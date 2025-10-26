Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Альба Берлин - Бавария Мюнхен 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по баскетболу. ББЛ: Альба БерлинБавария Мюнхен, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Mercedes-Benz Arena.

МСК, 5 тур, Арена: Mercedes-Benz Arena
Чемпионат Германии по баскетболу. ББЛ
Альба Берлин
Завершен
20:21 15:17 9:14 21:9
67 : 61
26 октября 2025
Бавария Мюнхен
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Альба Берлин — Бавария Мюнхен

Команда Альба Берлин в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Бавария Мюнхен, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.

Альба Берлин Альба Берлин
13
США
Jwan Roberts
11
США
Moses Wood
9
Германия
Jonas Mattisseck
15
Исландия
Martin Hermannsson
5
США
Sam Griesel
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
13
Германия
Андреас Обст
1
Германия
Oscar Da Silva
44
США
Kamar Baldwin
32
США
Wenyen Gabriel
10
США
Justinian Jessup

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
16
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
2
8
% реализации штрафных
33.3
66.7
Кол-во реализованных бросков
12
13
Игры 5 тур
26.10.2025
Людвигсбург
90:81
Ratiopharm Ulm
Завершен
26.10.2025
Альба Берлин
67:61
Бавария Мюнхен
Завершен
26.10.2025
Брауншвейг
92:71
Росток Зеавольфес
Завершен
26.10.2025
Брозе Бамберг
96:82
Хемниц 99
Завершен
25.10.2025
Хейделберг
85:51
С.Оливер Вюрцбург
Завершен
25.10.2025
Раста
70:76
Телеком Баскетс Бонн
Завершен
24.10.2025
Олденбург
108:85
ТББ Трир
Завершен
Комментарии к матчу
