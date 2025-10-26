Превью матча Альба Берлин — Бавария Мюнхен

Команда Альба Берлин в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Бавария Мюнхен, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.