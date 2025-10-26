Смотреть онлайн Альба Берлин - Бавария Мюнхен 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по баскетболу. ББЛ: Альба Берлин — Бавария Мюнхен, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Mercedes-Benz Arena.
20:21 15:17 9:14 21:9
Превью матча Альба Берлин — Бавария Мюнхен
Команда Альба Берлин в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Бавария Мюнхен, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.