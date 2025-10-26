Смотреть онлайн Брауншвейг - Росток Зеавольфес 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по баскетболу. ББЛ: Брауншвейг — Росток Зеавольфес, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на арене Volkswagenhalle.
26:17 18:20 27:13 21:21
Превью матча Брауншвейг — Росток Зеавольфес
Команда Брауншвейг в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Росток Зеавольфес, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения.