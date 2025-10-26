Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Брауншвейг - Росток Зеавольфес 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по баскетболу. ББЛ: БрауншвейгРосток Зеавольфес, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на арене Volkswagenhalle.

МСК, 5 тур, Арена: Volkswagenhalle
Чемпионат Германии по баскетболу. ББЛ
Брауншвейг
Завершен
26:17 18:20 27:13 21:21
92 : 71
26 октября 2025
Росток Зеавольфес
Превью матча Брауншвейг — Росток Зеавольфес

Команда Брауншвейг в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Росток Зеавольфес, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения.

Брауншвейг Брауншвейг
5
Словения
Luka Scuka
11
Германия
Romario Holloway
13
Швеция
Barra Njie
30
США
Chip Flanigan
25
США
Grant Sherfield
Росток Зеавольфес Росток Зеавольфес
США
TJ Crockett
9
США
DeAndre Lansdowne
5
США
D'Shawn Schwartz
81
Бельгия
Andy Van Vliet
29
Канада
Оуэн Классен

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
17
3-х очк. попадания
12
7
Реализовано штрафных
18
16
% реализации штрафных
62.1
64
Кол-во реализованных бросков
42
31
Игры 5 тур
26.10.2025
Людвигсбург
90:81
Ratiopharm Ulm
Завершен
26.10.2025
Альба Берлин
67:61
Бавария Мюнхен
Завершен
26.10.2025
Брауншвейг
92:71
Росток Зеавольфес
Завершен
26.10.2025
Брозе Бамберг
96:82
Хемниц 99
Завершен
25.10.2025
Хейделберг
85:51
С.Оливер Вюрцбург
Завершен
25.10.2025
Раста
70:76
Телеком Баскетс Бонн
Завершен
24.10.2025
Олденбург
108:85
ТББ Трир
Завершен
Комментарии к матчу
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
