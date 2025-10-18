18.10.2025
Смотреть онлайн Урания Милано - Бриндизи 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Серия A2. Баскетбол: Урания Милано — Бриндизи, 6 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Palalido Allianz Cloud.
МСК, 6 тур, Арена: Palalido Allianz Cloud
Италия. Серия A2. Баскетбол
Завершен
14:19 23:22 15:10 18:19 9:10
79 : 80
18 октября 2025
Превью матча Урания Милано — Бриндизи
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
12
3-х очк. попадания
8
12
Реализовано штрафных
23
20
% реализации штрафных
67.6
66.7
Кол-во реализованных бросков
19
21
Игры 6 тур
