Смотреть онлайн Фортитудо Болонья - Тезенис 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Серия A2. Баскетбол: Фортитудо Болонья — Тезенис, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Unipol Arena.
17:8 12:13 12:18 14:8
Превью матча Фортитудо Болонья — Тезенис
Команда Фортитудо Болонья в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Тезенис, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.