Смотреть онлайн Вега Местре - Джестеко Чивидале 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Серия A2. Баскетбол: Вега Местре — Джестеко Чивидале, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaVEGA.
23:24 14:18 25:19 16:18
Превью матча Вега Местре — Джестеко Чивидале
Команда Вега Местре в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Джестеко Чивидале, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения.