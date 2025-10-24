Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Торино - Урания Милано 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия. Серия A2. Баскетбол: ТориноУрания Милано, 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaRuffini.

МСК, 7 тур, Арена: PalaRuffini
Италия. Серия A2. Баскетбол
Торино
Завершен
10:23 19:21 21:16 20:7
70 : 67
24 октября 2025
Урания Милано
Превью матча Торино — Урания Милано

Команда Торино в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча.

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
27
3-х очк. попадания
5
2
Реализовано штрафных
13
7
% реализации штрафных
86.7
63.6
Кол-во реализованных бросков
39
36
Игры 7 тур
26.10.2025
Пистоя Баскет
89:91
ЮВи Кремона
Завершен
26.10.2025
Розето
81:79
Реал Себастиани Риети
Завершен
26.10.2025
Ruvo di Puglia
74:67
Del Fes Avellino
Завершен
26.10.2025
Скафати
92:82
Либертас Ливорно
Завершен
26.10.2025
Ринашита Римини
86:65
Виктория Либертас
Завершен
25.10.2025
Фортитудо Болонья
55:47
Тезенис
Завершен
25.10.2025
Blu Basket Bergamo
95:86
Трамек Центо
Завершен
25.10.2025
Бриндизи
79:84
Форли
Завершен
25.10.2025
Вега Местре
78:79
Джестеко Чивидале
Завершен
24.10.2025
Торино
70:67
Урания Милано
Завершен
