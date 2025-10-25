Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Blu Basket Bergamo - Трамек Центо 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия. Серия A2. Баскетбол: Blu Basket BergamoТрамек Центо, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене PalaFacchetti.

МСК, 7 тур, Арена: PalaFacchetti
Италия. Серия A2. Баскетбол
Blu Basket Bergamo
Завершен
13:25 29:14 23:19 30:28
95 : 86
25 октября 2025
Трамек Центо
Смотреть онлайн
Превью матча Blu Basket Bergamo — Трамек Центо

Команда Blu Basket Bergamo в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Трамек Центо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
23
3-х очк. попадания
12
10
Реализовано штрафных
7
10
% реализации штрафных
53.8
62.5
Кол-во реализованных бросков
42
38
Игры 7 тур
26.10.2025
Пистоя Баскет
89:91
ЮВи Кремона
Завершен
26.10.2025
Розето
81:79
Реал Себастиани Риети
Завершен
26.10.2025
Ruvo di Puglia
74:67
Del Fes Avellino
Завершен
26.10.2025
Скафати
92:82
Либертас Ливорно
Завершен
26.10.2025
Ринашита Римини
86:65
Виктория Либертас
Завершен
25.10.2025
Фортитудо Болонья
55:47
Тезенис
Завершен
25.10.2025
Blu Basket Bergamo
95:86
Трамек Центо
Завершен
25.10.2025
Бриндизи
79:84
Форли
Завершен
25.10.2025
Вега Местре
78:79
Джестеко Чивидале
Завершен
24.10.2025
Торино
70:67
Урания Милано
Завершен
