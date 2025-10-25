Смотреть онлайн Бриндизи - Форли 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Серия A2. Баскетбол: Бриндизи — Форли, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене PalaPentassuglia.
Превью матча Бриндизи — Форли
Команда Бриндизи в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Форли, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений.