Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Серия A2. Баскетбол : Пистоя Баскет — ЮВи Кремона , 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaCarrara .

Превью матча Пистоя Баскет — ЮВи Кремона

Команда Пистоя Баскет в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда ЮВи Кремона, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 сентября 2025 на поле команды Пистоя Баскет, в том матче победу одержали гостьи.