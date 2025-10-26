Смотреть онлайн Розето - Реал Себастиани Риети 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Серия A2. Баскетбол: Розето — Реал Себастиани Риети, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaMaggetti.
20:12 24:16 20:31 19:20
Превью матча Розето — Реал Себастиани Риети
Команда Розето в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Реал Себастиани Риети, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений.