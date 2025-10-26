Смотреть онлайн Скафати - Либертас Ливорно 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Серия A2. Баскетбол: Скафати — Либертас Ливорно, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaMangano.
27:18 25:21 23:19 17:24
Превью матча Скафати — Либертас Ливорно
Команда Скафати в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Либертас Ливорно, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения.