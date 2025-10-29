Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Del Fes Avellino - Blu Basket Bergamo 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия. Серия A2. Баскетбол: Del Fes AvellinoBlu Basket Bergamo, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Паласпорт дель Мауро.

МСК, 8 тур, Арена: Паласпорт дель Мауро
Италия. Серия A2. Баскетбол
Del Fes Avellino
Завершен
22:17 22:21 27:23 23:21
94 : 82
29 октября 2025
Blu Basket Bergamo
Превью матча Del Fes Avellino — Blu Basket Bergamo

Команда Del Fes Avellino в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Blu Basket Bergamo, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
20
3-х очк. попадания
9
9
Реализовано штрафных
17
13
% реализации штрафных
70.8
48.1
Кол-во реализованных бросков
40
32
Игры 8 тур
29.10.2025
Реал Себастиани Риети
101:78
Ruvo di Puglia
Завершен
29.10.2025
Либертас Ливорно
98:60
Урания Милано
Завершен
29.10.2025
Del Fes Avellino
94:82
Blu Basket Bergamo
Завершен
29.10.2025
Трамек Центо
94:74
ЮВи Кремона
Завершен
29.10.2025
Джестеко Чивидале
76:70
Скафати
Завершен
29.10.2025
Форли
85:80
Вега Местре
Завершен
29.10.2025
Ринашита Римини
85:78
Розето
Завершен
29.10.2025
Виктория Либертас
82:73
Пистоя Баскет
Завершен
28.10.2025
Фортитудо Болонья
85:60
Торино
Завершен
28.10.2025
Тезенис
85:71
Бриндизи
Завершен
