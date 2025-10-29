Смотреть онлайн Трамек Центо - ЮВи Кремона 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Серия A2. Баскетбол: Трамек Центо — ЮВи Кремона, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Pala Benedetto.