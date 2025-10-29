Смотреть онлайн Трамек Центо - ЮВи Кремона 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Серия A2. Баскетбол: Трамек Центо — ЮВи Кремона, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Pala Benedetto.
19:11 26:23 20:22 29:18
Превью матча Трамек Центо — ЮВи Кремона
Команда Трамек Центо в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда ЮВи Кремона, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения.