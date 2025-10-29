Смотреть онлайн Джестеко Чивидале - Скафати 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Серия A2. Баскетбол: Джестеко Чивидале — Скафати, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене PalaGesteco.
18:20 16:15 22:13 20:22
Превью матча Джестеко Чивидале — Скафати
Команда Джестеко Чивидале в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Скафати, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.