28.10.2025

Смотреть онлайн Фортитудо Болонья - Торино 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия. Серия A2. Баскетбол: Фортитудо БолоньяТорино, 8 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Unipol Arena.

МСК, 8 тур, Арена: Unipol Arena
Италия. Серия A2. Баскетбол
Фортитудо Болонья
Завершен
18:17 18:23 28:11 21:9
85 : 60
28 октября 2025
Торино
Смотреть онлайн
Превью матча Фортитудо Болонья — Торино

Команда Фортитудо Болонья в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Торино, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
8
3-х очк. попадания
11
11
Реализовано штрафных
8
11
% реализации штрафных
80
84.6
Игры 8 тур
29.10.2025
Реал Себастиани Риети
101:78
Ruvo di Puglia
Завершен
29.10.2025
Либертас Ливорно
98:60
Урания Милано
Завершен
29.10.2025
Del Fes Avellino
94:82
Blu Basket Bergamo
Завершен
29.10.2025
Трамек Центо
94:74
ЮВи Кремона
Завершен
29.10.2025
Джестеко Чивидале
76:70
Скафати
Завершен
29.10.2025
Форли
85:80
Вега Местре
Завершен
29.10.2025
Ринашита Римини
85:78
Розето
Завершен
29.10.2025
Виктория Либертас
82:73
Пистоя Баскет
Завершен
28.10.2025
Фортитудо Болонья
85:60
Торино
Завершен
28.10.2025
Тезенис
85:71
Бриндизи
Завершен
