Смотреть онлайн Ринашита Римини - Розето 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Серия A2. Баскетбол: Ринашита Римини — Розето, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Palasport Flaminio.
20:21 23:15 26:27 16:15
Превью матча Ринашита Римини — Розето
Команда Ринашита Римини в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Розето, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.